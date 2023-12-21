غاساما يعتزل التحكيم بعد مسيرة دامت 16 سنة

أعلنت الاتحادية الغامبية لكرة القدم، عن اعتزال الحكم الدولي باكاري بابا غاساما بعد مسيرة دامت 16 سنة كاملة.

وحكم غاساما عدد من المباريات الدولية و الإفريقية، أشهرها المباراة التي اشتهر بفضيحته فيها وهي مباراة الجزائر أمام الكاميرون في تصفيات المونديال.

وولد غاساما في 10 فيفري 1979 في قرية ممة ما أدار عدد من الدورات الرياضية والألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن وكأس العالم لكرة القدم.

كما ظهر الحكيم الشهير بالنسبة للجزائريين، في عدد من المسابقة مثل كأس العالم أقل من 20 سنة، ودوري أبطال إفريقيا و بطولة العالم للأندية، و كأس العرب.

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