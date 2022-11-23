غافي يُكرر إنجاز بيلي في المونديال بعد أكثر من نصف قرن !

كرر النجم الدولي الاسباني، غافي، أمسية اليوم الأربعاء إنجاز أسطورة كرة القدم، بيلي، في منافسة كأس العالم.

حيث أصبح وسط ميدان إسبانيا أصغر لاعب يُسجل هدفا في كأس العالم بعمر 18 عاما و 110 أيام.

وذلك منذ تسجيل اللاعب البرازيلي السابق، بيلي، هدفا في نهائي مونديال 1958 أمام السويد بعمر 17 عاما و249 يوما.

وسجل، غافي، الهدف الخامس لإسبانيا في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.