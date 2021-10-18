غالاتاساراي يُواصل مساعيه لـ”التخلص” من فيغولي

يواصل نادي غالاتاساراي طرق كل الأبواب، للتخلص من الدولي الجزائري سفيان فيغولي، في أقرب الآجال الممكنة، بسبب راتبه السنوي الضخم الذي يُناهز الـ4 ملايين أورو.

وكشف الإعلام التركي، بأن إدارة “السيم بوم”، ستقترح على “سوسو” الحصول على نفس هذا الراتب، أي مليوني أورو، مُقابل فسخ عقده خلال الميركاتو الشتوي القادم، وإلا فإنه سيجد نفسه حبيسا لمقاعد البدلاء.

وسيكون مُحارب الصحراء، في موقف لا يحسد عليه، ما بين رغبته في المحافظة على حقوقه المالية، وسعيه للتواجد في أفضل لياقة ممكنة، تحسبا لما تبقى من تصفيات المونديال ونهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة.

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