غالاتاسراي سيقدم عرضه الأول بخصوص غويري

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن إدارة نادي غالاتاسراي، تريد التعاقد مع مهاجم الخضر، أمين غويري، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وحسب ماورد بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الأربعاء، فأن إدارة نادي غالاتاسراي، مستعدة لإرسال عرض لنظيرتها بنادي رين الفرنسي، بخصوص المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، بقيمة 13 مليون أورو بالإضافة إلى المكافآت.

للإشارة، لايزال مهاجم الخضر، أمين غويري، مرتبطا بعقد مع نادي رين لغاية صيف 2027.