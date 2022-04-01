غالتيي: “اقصاء الجزائر لن يحرم بوداوي وعطال من مشوار دولي حافل”

كشف مدرب نيس الفرنسي، كريستوف غالتيي، الاحباط الذي أصاب يوسف عطال، وهشام بوداوي عقب فشلهما رفقة الخضر في بلوغ المونديال.

وصرح غالتيي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “بوداوي، وعطال، عادا للفريق بمعنويات جد منحطة، عقب اقصاء منتخب الجزائر”.

كما أضاف: “تحدثت إليهما عن اقصاء فرنسا في 1993، وهذا لن يمنعهما من تقديم مشوار دولي حافل”.

وجاءت هذه التصريحات من مدرب نيس كريستوف غالتيي، قبل المواجهة التي ستجمعهم غدا السبت بنادي رين، لحساب الليغ1.