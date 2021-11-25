غالتيي يكشف موعد عودة بوداوي وعطال للمنافسة
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتيي، عن الوضع الصحي للثنائي الجزائري، هشام بوداوي، ويوسف عطال، وموعد استئنافهم للمنافسة.
وكشف غالتيي، للموقع الرسمي لنادي نيس: “بوداوي شارك في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق بشكل عادي”.
كما أضاف: “إذا جرت الأمور بشكل عاد عشية مباراة ميتز، فسيكون بالتأكيد ضمن قائمة الفريق”.
وبخصوص عطال، أوضح مدرب نيس: “عطال شارك في جزء من الحصة التدريبية، وأموره تبدو جيدة”
وتابع كريستوف غالتيي: “مشاركته ضد ميتز ليست مؤكدة، سنرى بخصوص المباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان”
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