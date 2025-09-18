غالتيي يكشف سبب غياب بن رحمة عن مواجهة الأخدود

تحدث مدرب نادي نيوم، الفرنسي كريستوف غالتيي، في الندوة الصحفية التي تلت مواجهة الأخدود، برسم الجولة الثالثة من دوري روشن عن سبب غياب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

مؤكّدًا أن القرار جاء بدافع الحيطة والحفاظ على جاهزية اللاعب.

وقال غالتيي في تصريحاته: “سعيد بن رحمة شعر ببعض الآلام، ومع صعوبة المباريات المقبلة. سواء مع نادي نيوم أو مع منتخب بلاده، قررنا منحه قسطًا من الراحة”.

غياب بن رحمة أثار تساؤلات لدى المتابعين. خاصة في ظل اعتماد الفريق عليه بشكل كبير في صناعة اللعب وإحداث الفارق هجوميًا.

غير أن الطاقم الفني فضّل تغليب المصلحة البدنية للاعب على حساب المغامرة بإشراكه. في وقت تنتظر نيوم استحقاقات قوية، بالتوازي مع التحاقه المرتقب بتربص المنتخب الوطني الجزائري.

للإشارة، حقق نادي نيوم، الفوز بهدف دون رد في هذه المواجهة. رافعا رصيده للنقطة السادسة، محتلا المركز الرابع في الترتيب العام لدوري روشن.