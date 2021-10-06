غالم: ضرورة حلحلة المشاكل والعراقيل الإدارية في مشاريع الترقوي الحر

أعطى المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نسيم رسيم غالم، تعليمات بضرورة حلحلة كافة المشاكل والعراقيل الإدارية الخاصة بالمشاريع السكنية الخاصة بصيغة الترقوي الحر.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد ترأس المدير العام إجتماع تنسيقي، تم من خلاله الإستماع إلى عرض مفصل من قبل المدير الجهوي وسط شرق عن الوضعية الفيزيائية والتقنية للمشاريع السكنية الخاصة بسكنات الترقوي الحر (LPL) و سكنات الترقوي العمومي (LPP). التي تشرف عليها المديرية الجهوية “وسط شرق”. حيث أكد المدير على حلحلة كافة المشاكل والعراقيل الإدارية الخاصة بالمشاريع السكنية الترقوي الحر في أقرب الآجال الممكنة”.

كما طلب المسؤول برفع تقرير مفصل إلى المديرية العامة عن الوضعية العامة لكافة السكنات الترقوية الحرة “LPL” بكل من الولايات التابعة للمديرية الجهوية وسط شرق إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي.

كما أمر غالم بضبط الوضعيات التقنية الخاصة بسكنات الترقوي الحر وضرورة ضبط الوضعيات القانونية للمشاريع السكنية الخاصة بهذه السكنات مع الرفع من وتيرة أشغال التهيئة الخارجية “أولية والثانوية” بالورشات السكنية التي تعرف تقدما معتبرا في نسب الإنجاز.

و طلب المدير العام كذلك بتحرير إعذارات لشركات الإنجاز المتقاعسة مع إمكانية فسخ الصفقة للشركة إن لم يتم تدعيم الورشات السكنية. مع رفع نسب التحصيل للمستحقات الخاصة بالسكنات.

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