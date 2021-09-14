غالم يؤكد على ضرورة التحضير الجيد لتوزيع السكنات في نوفمبر

ترأس صباح اليوم الثلاثاء، المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية “نسيم رسيم غالم” إجتماعا حول عمليات التحصيل. بالإضافة إلى التحضير لمراسيم توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر.

وحضر الاجتماع كل من المدير العام المساعد المكلف بالتحكم بوسائل الإنجاز، المديرة المركزية للعقار والدراسات، المدير المركزي للمالية والمحاسبة. بالاضافة إلى المدير المركزي للتجارة والتسيير العقاري، المدير المركزي للإعلام الآلي المديران العامان لفرعي المؤسسة، المدراء الجهويون.

وأسدى غالم، تعليمات صارمة للمدراء، مشددا على ضرورة، تركيز الجهود على عمليات التحصيل للمستحقات لدى السادة المكتتبين. والعمل على التحضير لعملية توزيع السكنات المقررة مطلع شهر نوفمبر القادم.

بالإضافة إلى التحلي بالجدية اللازمة والعمل على التطبيق الصارم لكل تعليمات المدير العام لتحقيق الأهداف المسطرة. والتكفل التام بإنشغالات المكتتبين ورفع جميع التحفظات بمختلف الأحياء السكنية.

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