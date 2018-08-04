غالي: “قررات محكمة العدل الدولية أكدت بما لا يدع مجالا للشك”

أبدى، الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم السبت من بومرداس إرتياحه من قرارات محكمة العدل الأوروبية.

وهذا بعد إصدارها لقرارات متتالية صريحة وواضحة، تؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان.

ولا يمكن لأي إتفاق مع المغرب أن يشمل الأراضي والمياه الإقليمية الصحراوية.

وفي خطابه، خلال إفتتاح فعاليات الجامعة الصيفية، لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية بولاية بومرداس.

أن قرارات محكمة العدل الأوروبية أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن أي ممارسة من هذا القبيل “عرقلة صريحة لممارسة الحق المقدس في تقريرالمصير”.

وندد غالي بالمحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة داخل الإتحاد الأوروبي، بهدف الإلتفاف والتحايل على هذه القرارات.

وبالتالي إنتهاك القانون الأوروبي، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.