غالي.. ينوه بالجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر في مساعدة الشعب الصحراوي

أشاد الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، اليوم الجمعة، بالجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر في مساعدة الشعب الصحراوي.

ونوه ابراهيم غالي، في تصريح له خلال ترأس اجتماعا للمكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو نقلته وكالة الأنباء ، بالجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر في مساعدة الشعب الصحراوي خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم.

مشيرا إلى أن هذا الدعم ليس بالغريب على الجزائر، وقال “جزائر المواقف الثابتة ووقوفها إلى جانب الشعوب المظلومة”.

وأشار غالي أن الاجتماع يعقد في ظرف وطني ودولي استثنائي نتيجة الانتشار السريع لوباء كورونا.

مضيفا أنه “ولله الحمد لم نسجل إلى حد الآن أي حالة إصابة لا على مستوى مخيمات اللاجئين ولا على مستوى الأراضي المحررة”.

كما طالب الجميع بالتقيد بالإجراءات والتعليمات المطروحة في هذا الإطار، داعيا الجميع إلى مواصلة الجهود والتعاون مع الآلية الوطنية ووزارة الصحة العمومية، لتجنب انتشار هذا الفيروس الذي يفتك بالعالم.