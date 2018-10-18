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غامبيا ترفع إحترازات ضد الطوغو وتمنح الأمل للخضر

الرياضة
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غامبيا ترفع إحترازات ضد الطوغو وتمنح الأمل للخضر صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رفع المنتخب الغامبي إحترازات ضد المنتخب الطوغولي بعد المُباراة التي جمعت الطرفين أمسية الثلاثاء وإنتهت بفوز الطوغو بهدف دون رد.

وكشف موقع “football365” أن الإحترازات جاءت بعد إشراك الضيوف للاعب “جيمس أولوفادي” الذي يُعتبر من جنسية نيجيرية وينشط في فريق “إتحاد دوالة” الكاميروني.

وأضاف نفس الموقع على لسان الإتحاد الغامبي أن الإتحادية الطوغولية لم تحترم الشروط الخاصة لتغيير الجنسية الرياضية للاعب مايجعل مُشاركته غير قانونية.

وفي حال قبول إحترازات الطرف الغامبي من طرف الكاف فإن ذلك سيخدم المنتخب الوطني الجزائري الذي سيحتاج لفوز واحد في الجولتين القادمتين لضمان التأهل للكان.


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