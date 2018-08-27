“غامبيا” تستعين بـ”17 مُحترفا” للإطاحة بـ”الجزائر”!

الرياضة
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“غامبيا” تستعين بـ”17 مُحترفا” للإطاحة بـ”الجزائر”!
بقلم إسماعيل عشاش

عقد مُدرب غامبيا، “توم ساينفيت” ندوة صحفية، تطرق فيها لإستعدادات أشباله قبل المواجهة المُرتقبة أمام الجزائر، في تصفيات الكان 2019.

وكشف البلجيكي بأنه قرر إستدعاء “17 لاعبا مُحترفا” بغرض تحقيق نقاط الإنتصار على حساب “الخضر” في ثاني جولة من التصفيات.

وقال في تصريحات للصحافة المحلية :”لدينا 17 إسما من الخارج سيلتحقون بنا، وهذا إضافة لثلاثة عناصر محلية، لمواجهة شهر سبتمبر”.

يُذكر بأن مُسيري “غامبيا” يولون أهمية كبيرة للقاء أمام “مُحاربي الصحراء”، وينوون فعل المُستحيل لمُخادعة أشبال الناخب الجديد، جمال بلماضي.


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