غامبيا تفوز على البنين وتبعث حظوظها من جديد!!

فاز أمسية اليوم السبت المنتخب الغامبي بثلاثية لهدف على ضيفه المنتخب البنيني في الجولة ال5.

من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا المٌقررة بالكاميرون صيف 2019 والتي تضم أيضا الخضر والطوغو.

وبعد هاته النتيجة وزعت الأوراق مرة آخرى في المجموعة حيث أصبح المنتخب الغامبي ب5 نقاط ويمتلك حظوظا للتأهل خاصة وأنه سيواجه المنتخب الجزائري في الجولة الأخيرة بملعب مصطفى تشاكر.

وسيكون زملاء النجم رياض محرز أمام حتمية الفوز غدا الأحد لتفادي خوض لقاء فاصل ضد غامبيا في الجولة الأخيرة.

ويمتلك منافس الخضر في موقعة الأحد “الطوغو” 5 نقاط كما يتصدر المنتخب البنيني المجموعة رفقة الخضر ب7 نقاط.