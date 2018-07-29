غامبيا شرعت في التحضير لمواجهة «الخضر» وزطشي لايزال يبحث عن مدرب

شرع المنتخب الغامبي في التحضير لمواجهة المنتخب الوطني الجزائري المقررة في شهر سبتمبر القادم، في إطار ثاني جولات تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

حسبما كشفته التقارير الإعلامية المحلية، التي أشارت إلى أن المدرب الجديد للمنتخب الغامبي البلجيكي، توم سانتفيت، باشر التحضير لأول تحدٍّ له في مشواره مع غامبيا، من خلال الدخول في تربص خاص باللاعبين المحليين الناشطين في البطولة الغامبية الذين يشكلون غالبية تشكيلة المنتخب الغامبي، للتعرف على المجموعة ورسم خارطة الطريق للمواعيد القادمة، وعلى رأسها مواجهة «الخضر» القادمة، أين طالب الاتحاد المحلي لكرة القدم مدربه الجديد بضرورة تحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاث من كتيبة «محاربي الصحراء»، لإعادة خلط أوراق المجموعة وبعث كامل حظوظهم في التنافس على إحدى تأشيرتي التأهل إلى الدورة النهائية لـ«كان» الكاميرون لسنة 2019. وتأتي انطلاقة تحضيرات المنتخب الغامبي تزامنا مع فشل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورئيسها، خير الدين زطشي، في إيجاد ناخب وطني جديد لخلافة الناخب المقال رابح ماجر، قبل أكثر من شهر بقليل عن المواجهة المرتقبة في أدغال إفريقيا، حيث يواصل زطشي البحث عن ناخب جديد بعد سقوط ورقتي وحيد حاليلوزيتش وهيرفي رونار في الماء، أين يسابق رئيس «الفاف» الزمن لتعيين مدرب «الخضر» المقبل، مطلع شهر أوت الداخل على أقصى تقدير، لمنحه الوقت الكافي للتحضير لمواجهة غامبيا، من أجل السعي لتحقيق نتيجة إيجابية يضرب بها بقوة في بداية مشواره، وينهي بها سلسلة النتائج السلبية التي سجلها المنتخب الوطني طيلة الفترة الماضية.