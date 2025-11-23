غاموندي: “خبرة لاعبي شباب بلوزداد في المنافسة الإفريقية صنعت الفارق”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مدرب نادي سينغيدا بلاك ستارز التنزاني، ميغل غاموندي، الهزيمة التي تلقاها فريقه بثنائية، أمام شباب بلوزداد للخبرة التي يتمتع بها لاعبي النادي البلوزدادي.
وصرّح غاموندي، عقب هذه المباراة: “في الشوط الأول فريق شباب بلوزداد خلق فرصتين، سجل من خلالهما هدفين”.
كما أضاف: “من جهتنا خلقنا فرصتين، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن عجزنا على ترجمتهما لأهداف”.
وأردف: “أنا راضٍ عن مردودنا في الشوط الثاني، أين سيطرنا في العديد من المرات على مجريات المباراة”.
وتابع ميغل غاموندي: “علينا أن نكون واقعيين، فمستوى، وخبرة لاعبي شباب بلوزداد في المنافسة الإفريقية صنعت الفارق”.
