غاموندي :”مواجهة شباب بلوزداد صعبة لكننا سنعمل على الفوز”

اعترف انخيل غاموندي مدرب يونغ أفريكانز بقوة فريق شباب بلوزداد في ساحة الإفريقية بسبب مشاركته المتتالية في رابطة الأبطال.

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه سيعمل ما في وسعه لقيادة لاعبيه للفوز أمام الضيف الجزائري خلال الندوة الصحفية “مواجهة ستكون جميلة وصعبة في الوقت نفسه، سنعمل على الفوز لأننا سنلعب داخل القواعد، رغم إننا لا نمتلك الوقت الكاف للتحضير للقاء المهم في المنافسة الإفريقية”.

وأضاف غاموندي “سنفعل ما في وسعنا للفوز أمام شباب بلوزداد، و أذكر أننا تواجد في أصعب مجموعة”.

للإشارة سبق للمدرب غاموندي أن أشرف على فريق شباب بلوزداد و قدم نتائج إيجابية، وهو الذي يطرح إسمه على طاولة الرؤساء الذين تعاقبوا على “السياربي”.

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