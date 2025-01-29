غاموندي يراوغ إدارة شباب بلوزداد

وقع المدرب الأرجنتيني، ميغيل أنخيل غاموندي، على عقد مبدئي مع نادي النصر الليبي، اليوم الأربعاء، يمتد حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، مع خيار التمديد عاماً آخر.

وأنهى المدرب غاموندي، عقده مع نادي يونغ أفريكانز التنزاني، ليبدأ مسيرة جديدة مع النادي الليبي الذي شرع في بناء مشروع جديد، بتعاقده مع عدد من اللاعبين مثل المهاجم الأنغولي مابولولو، والليبي حمدو الهوني والنجم المالي فيلي تراوري والنجم المصري محمود كهربا.

وقالت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، إن غاموندي سيحل بالأراضي الليبية غدا أو بعد غد، للتوقيع على عقده الجديد، وهو الذي كان قريبا من التعاقد مع الرجاء البيضاوي قبل أسابيع قليلة، بعد رحيل المدرب ريكاردو سابينتو.

في سياق متصل، كشف مصدر من بيت شباب بلوزداد أن إدارة الرئيس مهدي رابحي، تواصلت مع المدرب السابق للفريق، غاموندي، لكنها لم تقدم عرضا رسميا له. وهو الذي كان أحد مطالب أنصار أبناء “العقيبة”.

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