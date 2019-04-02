غانا المغناوي : “مستوى الموسيقى حاليا انخفض كثيرا”

قضى مغني الراي الجزائري، مراد غانا، المعروف بـ”غانا المغناوي”، 45 سنة في طابع الراي، توجت برصيد فني كبير، يفتخر به.

مشوار طويل في الغناء للفنان، توج بـ132 ألبوما غنائيا، وأكثر من 1800 عنوان، هو رصيده ببنك الموسيقى.

من العزف الى الغناء، تجول المغناوي في عدة محطات، واضعا بصمته في الصناعة الموسيقية.

بدأ المغناوي، مشواره الفني، مع أسماء كبيرة لا يزال يتذكرها جيدا، على غرار هواري بن شنات، الشاب الهندي، والشاب خالد.

وعن مستوى طابع الراي، بين القديم والجديد، قال الفنان لتلفزيون النهار، أن الراي قديما، كان له قيمة ونجاح أكبر.

وأكد أن أغاني الراي القديمة، مازالت تحقق نجاحا، رغم مرور أكثر من 25 سنة على طرحها.

كما قال الفنان، أن مستوى الموسيقى، انخفض كثيرا، خاصة وأنه اليوم، أصبح للعديدين استوديو في منازلهم.

كما أنهم يقومون بتسجيل الأغاني، بواسطة الكمبيوتر المحمول، وهو ما رفضه الفنان، والذي أكد أنه لا يستطيع تسجيل أغنية بهكذا وسائل بسيطة.

45 سنة في الميدان، ولا يزال المغناوي يطمح لمستقبل أفضل، فالفن بالنسبة إليه، ليس له حد، أو عمر معين.