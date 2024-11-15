غانا تفشل في التأهل إلى كأس إفريقيا 2025

فشل منتخب غانا في التأهل إلى كأس أمم افريقيا 2025 بعد تعادله المخيب أمام مستضيفه منتخب أنغولا بهدف لهدف.

وسيغيب منتخب “البلاك ستارز” عن العرس الكروي القار وهو الذي شارك في كل الدورات منذ سنة 2004.

وتذيل منتخب غانا ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 3 نقاط، فخلف كل من أنغولا والسودان والنيجر.

وكان منتخب أنغولا حسم التأهل على رأس المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب السودان بـ7 نقاط. و يكفيه التعادل خلال مباراة الاثنين القادم أمام أنغولا لضمان تأهله.

</]a> إضغط عل