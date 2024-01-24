غانا تقيل مدربها بعد الإقصاء من “كان” كوت ديفوار

أقيل مدرب المنتخب الغاني، كريس هيتون، من منصبه، بعد فشله في تجاوز الدور الأول من “كان” كوت ديفوار.

ونشر الاتحاد الغاني لكرة القدم، بياناً، أعلن من خلاله إنهاء مهام كريس هيتون، من على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأول.

وجاء هذا القرار، بعد فشل كريس هيتون، في تحقيق أي انتصار، مع المنتخب الغاني، في “كان” كوت ديفوار، ومغادرتهم المنافسة من الدور الأول.

وخرج منتخب غانا، من الدور الأول لـ”كان” كوت ديفوار، بعد انهزامه أمام الرأس الأخضر، وتعادلهم في مبارتي مصر وموزمبيق.