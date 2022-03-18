غانغان الفرنسي يكشف رسميا استدعاء بعلوج للمنتخب الوطني !
بقلم عبد النور حواز
كشف اليوم الجمعة نادي، أون أفانت غانغان، الفرنسي عن استدعاء لاعبه للمنتخب الوطني الجزائري بصفة رسمية.
كما سيُشارك مهدي بعلوج في التربص المُقبل للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة.
التربص التحضيري للمنتخب الوطني الأولمبي مُقرر بموريتانيا ويمتد من 21 إلى غاية 29 مارس.
وكان بعلوج قد تعرض للطرد من نادي أولمبيك مارسيليا بقرار من المغربي ناصر لارغيت مُباشرة بعد عودته من دورة “لوناف” السنة الماضية.
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[#Akademi] 🇩🇿 Félicitations à @mehdi_baaloudj. Appelé en Équipe d’Algérie U23 pour participer à un stage de préparation en Mauritanie du 21 au 29 mars.
— En Avant Guingamp (@EAGuingamp) March 18, 2022
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