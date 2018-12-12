غانم : “القانون المتعلق بمهن المحاسبة قيد المراجعة”

أكد المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، محمد العربي غانم، اليوم الأربعاء، أن القانون المتعلق بمهن خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد يخضع حاليا للمراجعة على مستوى وزارة المالية.

وذلك من أجل تنظيم أفضل لهذه المهن وتحسين مساهمتها في الرقي بالإقتصاد الوطني.

وأوضح غانم خلال المؤتمر الخامس للخبراء المحاسبين، أنه قد تم إستكمال أشغال فوج العمل، الذي تم إنشاؤه بغرض مراجعة القانون المتعلق بمهن المحاسبة مؤخرا.

كما سيشرع قريبا في تقييم هذا المسعى وإعداد مشروع القانون بهذا الخصوص، على أن يتم إستكماله في غضون سنة.

وستسمح هذه المراجعة بحل المشاكل التي تم تسجيلها في طريقة سير هذه الوظيفة وذلك عن طريق إدخال التعديلات القضائية اللازمة.