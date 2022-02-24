غانم يغادر شبيبة القبائل ويلتحق بنجم مقرة

رسم المهاجم فؤاد غانم، اليوم الخميس، انتقاله إلى فريق نجم مقرة، ضمن فترة الانتقالات الشتوية.

وغادر فؤاد غانم فريقه السابق شبيبة القبائل، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد عدم تمكنه من فرض نفسه في تشكيلة الفريق.

واتفق المهاجم السابق للشبيبة، على جميع تفاصل عقده الجديد، مع مسؤولي نجم مقرة، قبل التوقيع على عقده الجديد.

وتعلق إدارة نادي مقرة، آمالا كبيرة، على فؤاد غانم، لتقديم الإضافة لهجوم الفريق، خلال مرحلة العودة من الموسم الجاري.