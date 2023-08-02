غايا :” أسعى للفوز بعدد من الألقاب رفقة إتحاد طنجة”

أكّد الحارس الجزائري غايا مرباح، اليوم الأربعاء، جاهزيته لتقديم الإضافة المرجوة منه من فريقه الجديد إتحاد طنجة.

وقال غايا مرباح في تصريح للموقع الرسمي للنادي المغربي”أنا سعيد بالالتحاق بفريق طنجة، سعيد جدا، و أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، والعمل على أن يكون الموسم جيّد”.

كما أضاف الحارس السابق لشباب بلوزداد “وجدت راحتي كثيرا في هذه المدينة، و مع الفرقة، كما أعتبر الرئيس شرقاوي بمثابة أخي أو أكثر، أشكره كثيرا، أتمنى آن أكون في حسن ظن الجميع”.

وختم غايا مرباح “هدفي الفوز بأكثر عدد من المباريات والفوز بنقاط كثيرة و لما التتويج بعدد من الألقاب و تحقيق البطولة، يجب علينا أنا نكوّن مجموعة صلبة حتى نحقق عدد من الألقاب”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti