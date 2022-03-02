غايا مرباح: “أتشرف بحمل قميص الرجاء وأشكر الجماهير على الدعم”

عبّر الحارس الجزائري غايا مرباح، عن سعادته بالبداية الموقفة التي حققها رفقة ناديه الجديد الرجاء المغربي، مرجعا الفضل لجماهير الفريق.

وصرح مرباح، لموقع هيسبورت المغربي: “جمهور الرجاء عالمي، ومعروف بالأجواء التي يخلقها داخل الملاعب”.

كما أضاف: “أريد أن أشكرهم على تحفيزهم لجميع اللاعبين، خاصة أنني أتشرف بحمل قميص من حجم الرجاء”.

وبخصوص المنافسة على حراسة المرمى، قال مرباح: “نعمل جميعا لصالح الرجاء، والحارس الذي سيكون أفضل هو الذي سيلعب”.

يذكر أن غايا مرباتح، حافظ على نظافة شباكه في أول لامبارتين شارك فيهما مع نادي الرجاء، الذي انضم اليه في الميركاتو الشتوي الماضي.