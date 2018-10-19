غايا مرباح: ” بلماضي أظهر شخصية قوية خلال مباراة البنين”

أشاد الحارس الدولي لفريق نصر حسين داي غايا مرباح بشخصية الناخب الوطني جمال بلماضي، عقب قيامه بثورة على مستوى التشكيلة الأساسية خلال مواجهة البنين.

ونزل حارس النصرية ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة، أين تحدث عن الهزيمة التي تعرض لها الخضر أمام منتخب البنين.

وقال: ” لاعب يالمنتخب الوطني متعودين على اللعب في أرضيات رائعة، وأعتقد أن أرضية ملعب البنين ساهمت في تعثر المنتخب الوطني”

وأضاف: “بلماضي خاطر بتدوير التشكيلة وتغيير 5 لاعبين كانو أساسيين في مباراة الذهاب، لكن هذا يدل على شخصية المدرب بلماضي”.