غايا مرباح: “هدفي التتويج بالألقاب وخطف مكانة أساسية في المنتخب”

أكد الحارس غايا مرباح، عزمه على قيادة شبيبة القبائل، التي التحق بها الصائفة الحالية، بعقد يمتد لـ 5 سنوات، لتحقيق الألقاب.

وأوضح مرباح، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي. بأن الهدف الأبرز، هو تكوين فريق تنافسي، بقدرته تشريف ألوان النادي.

أما عن أهدافه الشخصية، فرد حامي عرين الكناري: “أريد التتويج بالألقاب من شبيبة القبائل. وأريد أيضا المشاركة مع الفريق في المنافسة الإفريقية”.

وختم: “كما سأعمل بقوة من أجل العودة إلى المنتخب الوطني، وخطف مكانة أساسية، والمشاركة في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم”.