غايا مرباح: “سعدت كثيرا بالعودة للفريق وملاقاة زملائي اللاعبين”

أبدى حارس مرمى شبيبة القبائل، غايا مرباح، سعادته الكبيرة بعدوته لأرض لأرض الوطن، وفريقه شبيبة القبائل، بعد قضائه فترة علاج طويلة خارج الوطن.

وصرح غايا مرباح، في هذا الخصوص، لصفحة شبيبة القبائل، على “فايس بوك”: “سعدت كثيرا بالعودة لفريقي، وملاقاة زملائي مجددا”.

كمت أضاف: “عدة بعد غياب لحوالي خمسة أشهر ونصف، ثلاثة أشهر منها قضيتها في مركز “أسبيتار”ّ”.

وتابع غايا مرباح: “تلقيت ترحاب كبير من إدارة الفريق، بالإضافة للاعبين، أنا جد سعيد بذلك، وسأعود في القريب العاجل”.