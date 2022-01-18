الرقم السري :

136343

غايتها الحلال فهل من رجل جاد في طلبه

شابة من غرب البلاد، اتصلت بنا تناشد الحلال، بكلماتها الطيبة تسللت إلى قلوبنا، فنالت حبنا واحترامنا. كما أعربت عن رغبتها في الاستقرار إلى جانب زوج محترم يقدرها ويقدر قلبها الكبير. هي شابة تقية وبلغت من العمر 43 عاما، عازبة لم يسبق لها الارتباط، من غرب البلاد. موظفة بمنصب محترم في مؤسسة وطنية مرموقة، تدير شؤون المنزل بكثير من التدبر والحنكة. فلسفلتها في الحياة الأثر الطيب، حتى تنال حب كل من حولها.

تتمنى أن تعثر على النصيب الطيب في القريب العاجل بإذن الله، طيب إلى جانب رجل تقي يخشى الله، ومحترم. تريده من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه مناسب لسنها، حبذا لو يكون لديه سكن خاص، وعمل مستقر. تقبله مطلق أو أرمل حتى لو كان لديه أولاد.

الرقم السري :

136344

ابنة الأوراس. أصالة.. دين.. وأخلاق

قد يكون ارتداء الثوب الأبيض هو حلم كل فتاة، لكن ابنة ولاية باتنة حلمها هو الثبات. الاستقرار في كنف الحلال إلى جانب رجل يكون لها مصدر أمان، أجل هي فتاة على قدر من رجاحة العقل والحكمة. هادئة وتختار كلماتها بدقة، كما تبلغ من العمر 35 سنة، ماكثة بالبيت وسيدة فيه من الطراز الرفيع. عازبة لم يسبق لها الزواج، على قدر من المسؤولية، وتعي جيدا ما لها وما عليها في الحياة الزوجية.

ترغب وبإيمان كبير أن الأرزاق بيد الله، حتى لأن يوفقها المولى تعالى في العثور على زوج صالح يكون لها الحاضر والآتي. تعاشره بالمعروف وتكون له خير متاع، لا يهمها من أي ولاية يكون، سنه لا يتعدى 50 سنة. شرطها الوحيد أن يكون عاملا مستقرا، لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

136345

سأبقى على قيد الأحلام.. وسوف أجدك أيها الرجل الشهم

من منا ليس له أحلام، ومن منا لا يسعى لتحقيقها، خاصة إن كان ذلك في إطار ما يرضي الله. وعلى هذا الأساس اتصلت بمركز الأثير للإصغاء، وأردت أن تكون لي فرصة وأشارك في صفحة أدم وحواء. غايتي الحلال، وقصدي الارتباط على سنة خير الأنام، متوسمة الخير في قراء جريدة النهار الكرام.

أنا امرأة في الأربعينيات من عمري، من إحدى ولايات الوسط، على قدر كبير من الجمال وحسن الأخلاق. مطلقة بدون أولاد، أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، وأحظى باحترام كل من حولي.

أريد أن أعيد بناء ما تحطم في الماضي، إلى جانب رجل صادق جاد في طلبه. أريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى 65 سنة، لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. وكل ما اشترطه أن يكون لديه مصدر رزق ثابت ومسكن خاص.

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