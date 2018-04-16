غايتي الستر وأطمح لمستقبل أفضل

شابة طيبة وحالمة من إحدى مدن وسط البلاد، مطلقة من دون أولاد، تبلغ من العمر 30 سنة، ماكثة في البيت.

سمراء البشرة،متوسطة القامة وجميلة،تسعى من أجل التجديد وتحصيل الاستقرار، مع رجل شهم تواصل معه المشوار على سنة الله ونبيه المختار.

تفضل أن يكون من إحدى مدن الغرب أو الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 42 عاما.

ولا بأس ان كان أرملا أو مطلقا بأولاد، ترضى الاقامة مع أهله، وتشترط أن يكون عاملا مستقرا.

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الرقم السّرّي: 10

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