غايتي زوجة خلوقة الحياة معها تروق

محمد من ولاية البليدة، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 40 سنة، موظف في مؤسسة تعليمية ويمتلك مسكنا خاصا، مقبول الشكل وأنيق.

يرغب في إتمام نصف الدين بما يرضي الله مع امرأة خلوقة ابنة عائلة طيبة الأعراق، من إحدى ولايات الوسط الجزائري.

لا يتجاوز عمرها 40 سنة لم يسبق لها الزواج، يقبلها موظفة ويتمنى أن تكون مُلمة بشؤون الحياة.

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الرقم السري : 200

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