غبار وحرارة جد مرتفعة غدا الجمعة على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة إلى أن الأجواءستكون مشمسة على المناطق الساحلية. مع تسجيل رعود منعزلة على المناطق الداخلية.

فيما سيكون الطقس جد حار على المناطق الشرقية ووسط الصحراء مع تطاير بعض الغبار على المناطق الشمالية. وامطار رعدية على الهقار والطاسيلي.

وتصل سرعة الرياح تصل إلى 60كلم/سا على المناطق الشمالية. وإلى 50كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.

وتتراوح درجات الحرارة بين 32و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 34و43 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 38و49 درجة بالمناطق الجنوبية.