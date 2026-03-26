غجيميس: “حلم الطفولة يتحقق وطموحنا كبير للتألق أمام غواتيمالا والأوروغواي”

حظي الجناح الوافد الجديد إلى صفوف المنتخب الوطني، فارس غجيميس، باستقبال حار من زملائه والطاقم الفني خلال أول تربص له مع “الخضر”، في أجواء إيجابية ساعدته على الاندماج بسرعة داخل المجموعة.

وجاءت تصريحات لاعب نادي فروسينوني الإيطالي، الناشط في الدرجة الثانية، عبر حساب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من خلال منصة “أنتيك” المحلية، بمناسبة التربص الحالي الذي يجريه المنتخب الوطني في إيطاليا، والذي تتخلله مواجهتان وديتان أمام غواتيمالا غدا الجمعة، والأوروغواي يوم الثلاثاء.

وعبّر غجيميس عن فخره الكبير بحمل الألوان الوطنية، قائلاً: “حظيت بترحيب كبير في التربص، أشكر الجميع على ذلك. إنه شرف كبير أن أمثل الجزائر، سنحضر جيدًا للمواجهتين القادمتين وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز”.

وكشف غجيميس أن التأقلم لم يكن صعبًا داخل المنتخب، بفضل الروح الإيجابية التي تسود المجموعة، مضيفًا: “الاندماج لم يكن صعبًا، هناك روح رائعة بين اللاعبين، وقد جعلوني أشعر بأنني جزء من الفريق منذ البداية”.

أما بخصوص أدائه فوق أرضية الميدان، فأكد اللاعب أنه يلعب بأريحية كبيرة: “كرة القدم هي ما أحب، لذلك ألعب وكأنني في بيتي دون أي عقدة”.

واعترف الجناح الشاب أنه لم يكن يتوقع تلقي الدعوة، رغم أنه كان يتمناها بشدة:”لم أكن أتوقع الدعوة، لكنني كنت أحلم بها دائمًا. الحمد لله، إنها مفاجأة رائعة، وأشكر الطاقم الفني على ثقته”.

وشدد غجيميس على طبعه التنافسي، مؤكداً عزمه تقديم الإضافة للمنتخب: “أنا لاعب تنافسي وسأبذل كل ما لدي لمساعدة المنتخب على تحقيق الانتصارات”.

ولم يُخفِ اللاعب إعجابه بنجم المنتخب الوطني رياض محرز، حيث قال: “محرز ألهمني منذ طفولتي، وأراه الأفضل في مركزه. إنه لشرف كبير أن ألعب بجانبه”.

وأوضح غجيميس بأنه لاعب هجومي بطبعه، يعشق التسجيل وصناعة الأهداف، متمنيًا ترجمة ذلك مع المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات.

ويقدم فارس غجيميس موسمًا مميزًا مع نادي فروسينوني، إذ سجل 12 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 31 مباراة. وهي أرقام تعكس إمكانياته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق. ما يجعل الجماهير الجزائرية تترقب ظهوره بقميص “الخضر” في وديتي غواتيمالا والأوروغواي.