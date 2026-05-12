غجيميس: “سأكون جاهزا 100% في حال استدعائي للمونديال”

أكد المهاجم الدولي الجزائري، فارس غجيميس، أنه سيكون جاهزا بنسبة 100%، للمشاركة في كأس العالم 2026، في حال تواجده ضمن القائمة النهائية التي سيعلنها قريبا، الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وبصم غجيميس، الذي استدعي لـ”الخضر” لأول مرة بمناسبة تربص مارس الماضي. على موسم استثنائي رفقة نادي فروزينوني. الذي قاده للصعود إلى “السيري أ” الايطالية. بعدما سجل له 15 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 37 مباراة في “السيري ب”.

وفي تصريحات خص بها الموقع الدولي لكرة القدم “فيفا”، أكد صاحب الـ 23 ربيعا، أنه مستعد لتقبل أي قرار يتخذه الناخب الوطني. بيتكوفيتش، بخصوص مشاركته في المونديال.

وقال غجيميس: “سأكون مغرورا إن قلت إني مرشح للمشاركة في المونديال. ولكن في حالة ما تمت دعوتي، فإني سأكون حاضرا بنسبة 100% من جاهزيتي”.

قبل أن يضيف: “لاعب كرة القدم يقوم ببعض الحسابات في بداية مشواره، ويعلم ما هو العمر الذي سيكون قادرا خلاله على الظهور في كأس العالم”.

وواصل: “أما أنا قد تكون فرصتي بداية من 2026، وإن لم يكن ذلك هذا العام، فسيكون ذلك في النسخة التي بعدها”.

وختم غجيميس: “أقدم نصيحة لجميع اللاعبين الصاعدين الذين يتواجدون في وضعيتي السابقة. بعدم فقدان الشغف والعمل من دون توقف من أجل تحقيق حلمهم.. عليهم أن يؤمنوا بإمكانياتهم مثلما فعلت”.