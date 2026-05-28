غجيميس يرفض دوري روشن والدوري الأمريكي !

رفض الجناح الدولي الجزائري، فارس غجيميس، لاعب نادي فروزينوني الإيطالي، عرضين مغريين للغاية من ناديين ينشطان في الدوري السعودي والدوري الأمريكي، مفضّلًا مواصلة مشواره في أوروبا خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

ووفقا لما كشفه الإعلامي الإيطالي، نيكولو شيرا، أن اللاعب الجزائري الشاب لا يزال محل اهتمام نادي سيلتيك الإسكتلندي، الذي يراقب وضعيته عن قرب تحسبًا لتقديم عرض رسمي في الأيام المقبلة، خاصة بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع فريقه الإيطالي.

ولم يقتصر الاهتمام بخدمات غجيميس على سيلتيك فقط، إذ أبدت عدة أندية ألمانية رغبتها في الاستفسار عن وضعيته وإمكانية التعاقد معه هذا الصيف، في ظل سعيها لتدعيم الخط الأمامي بعناصر شابة تملك إمكانيات هجومية كبيرة.

ويُعتبر فارس غجيميس من الأسماء الجزائرية الصاعدة في الملاعب الأوروبية، حيث لفت الأنظار الموسم المنقضي، بفضل سرعته ومهاراته الفنية، كما حقق الصعود لـ”سيري أ” الإيطالية بعد أن بصم على تسجيل 15 هدفا و تقديم 3 تمريرات حاسمة في 38 مباراة مع ناديه الإيطالي.