غجيميس يشعل الميركاتو في إيطاليا

بات الدولي الجزائري، فارس غجيميس، من أبرز الأسماء المتداولة بقوة في سوق الانتقالات الصيفية بإيطاليا، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع ناديه فروسينوني في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية.

وقدّم الجناح الجزائري موسمًا لافتًا، إذ شارك في 38 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق وركيزته الهجومية الأولى.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، حددت إدارة فروسينوني قيمة مالية لا تقل عن 15 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

هذا الرقم لم يردع الأندية المهتمة، إذ يواصل نادي بولونيا متابعة اللاعب منذ فترة طويلة. في وقت قام فيه المدير الرياضي ماركو دي فايو بمتابعة مباشرة لأدائه من أرض الملعب خلال الموسم الماضي.

كما دخل نادي فيورنتينا بقوة على الخط ، وبدأت تحركاتها الرسمية من أجل التعاقد مع اللاعب، في ظل بحثها عن جناح هجومي بخصائص فنية مشابهة لما يقدمه غجيميس.

للإشارة، أبدى غجيميس تمسكًا بخيار البقاء في أوروبا، رافضًا عروضًا مغرية من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، مفضلًا مواصلة تطوره في مستوى تنافسي عالٍ مثل الدوري الإيطالي.