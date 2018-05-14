غدا آخر أجل لإدخال بيانات طلب التأشيرة للحجاج

ستستمر عملية إدخال البيانات طلبا لتأشيرة الحج التي انطلقت في 17 أفريل 2018 إلى غاية يوم غد 15 ماي.

حسبما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الإثنين .

ذكّرت الوزارة بما جاء في بلاغيها المؤرخين في 22 أفريل و6 ماي الفارط، بخصوص المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج.

أنّ عملية إدخال البيانات طلبا للتأشيرة التي انطلقت في 17 أفريل ستستمر إلى غاية يوم 15 ماي 2018″.

وأضاف ذات المصدر، أنّ الوزارة تدعو المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لموسم 2018، والحائزين على دفاتر الحج.

والمتأخرين عن دفع تكلفة الحج إلى التقدم في أقرب الآجال إلى فروع وكالات بنك الجزائر في جميع الولايات بغرض دفع هذه التكلفة.

وتقديم ملفاتهم على مستوى المقاطعات الإدارية والدوائر حتى يتسنى لهذه الأخيرة استكمال إجراءات ملئ دفاتر الحجاج وطلب التأشيرة في الآجال المحددة.