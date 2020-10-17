غدا الأحد.التوقيع على اتفاقية بين المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وجامعة باردوبيس

من المقرر، أن يتم غدا الأحد، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة، توقيع اتفاقية شراكة وتكوين بين المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وجامعة باردوبيس “Pardubice” العريقة في دولة التشيك.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فإن المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، ستكون ممثلة في مديرها عبد الوهاب زكار، بينما جامعة باردوبيس “Pardubice” العريقة في دولة التشيك،

فستكون ممثلة في كارول باير Karol Bayer، نائب عميد كلية ترميم التحف الفنية مكلف بالعلاقات الخارجية نيابة عن رئيس الجامعة.

هذا وتدخل الاتفاقية في إطار استراتجية وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الرامية إلى تطوير مستوى التكوين ومستوى أداء خريجي المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة الثقافة والفنون،

من خلال تبادل الخبرات ومنح فرص التكوين الإقامي للطلبة (منح طويلة المدى، قصيرة المدى، تكوين للأساتذة) في مختلف مجالات التكوين التي توفرها جامعة باردوبيس التشيكية.