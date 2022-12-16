غدا السبت.. إنطلاق أول رحلة جوية دولية مباشرة بين باريس وجانت

ستنطلق غذا السبت أول رحلة جوية دولية مباشرة بين باريس باريس وجانت وذلك حسب ماأعلنتة وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

واعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية إنطلاق وخط جوي مباشر بين باريس وجانت ابتداء من 17 ديسمبر 2022. وذلك لدعم السياحة الصحراوية في الجزائر. وكما كتبت الوزارة في منشورها تادرارت الحمراء تسحر السياح الأجانب.

وستكون الرحلة إتطلاقا من مطار شارديغول الدولي بباريس العاصمة الفرنسية إلى مطار تيسكا الشيخ أمود بن مختار بجانت.