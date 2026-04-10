ستشهد الجزائر غدا السبت انطلاق أكبر عملية تصدير نحو 19 دولة حول العالم. حسب ما أعلنته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وسيشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على إنطلاق أكبر عملية تصدير من ولاية تيزي وزو. وذلك رفقة والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة.

وتشمل هذه العملية 35 عملية تصدير انطلاقا من 13 ولاية عبر الوطن، نحو 19 دولة حول العالم.

في خطوة تعكس الديناميكية المتزايدة التي يعرفها قطاع الصادرات خارج المحروقات في الجزائر.

وسيتم إطلاق هذه العمليات بمشاركة عدد من الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأكد البيان أن هذه العملية تشمل كل من ولاية المغير، مستغانم،غليزان، وهران (ميناء وهران وميناء أرزيو)، تيزي وزو، سطيف، جيجل. وأيضا الجزائر العاصمة (مطار الجزائر الدولي)، برج بوعريريج، عنابة، بجاية، سكيكدة، وبسكرة.

وستتوجه هذه الصادرات نحو 19 دولة عبر العالم منها 8 دول أوروبية، 5 دول عربية وإفريقية. بما يعكس اتساع رقعة حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية وتنوع وجهاتها التصديرية.

وأضاف البيان ستشمل المنتجات المصدّرة في هذه العمليات عدداً من المواد الصناعية، النسيجية،الفلاحية، على غرار الطماطم الكرزية، الفواكه، المواد الغذائية. وأيضا التمور، منتجات الألبان، مواد التنظيف، الورق ومواد التنظيف، مواد التغليف، الأجهزة الكهرومنزلية، قطع الغيار، السيراميك. بالإضافة إلى مواد البناء مثل الإسمنت، الكلنكر، وحديد البناء، وغيرها من المنتجات الوطنية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود لدعم وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية. وهذا من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على ولوج الأسواق الدولية.