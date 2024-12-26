غدا.. طقس جد بارد ودرجات حرارة تصل إلى -4°

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء جد باردة مع تسجيل درجات حرارة جد منخفضة على المناطق الشمالية خاصة الولايات الداخلية الهضاب العاليا ومنطقة الأوراس والتي ستصل إلى 4 درجات تحت الصفر.

وأوضحت المصالح أن كل من ولايات الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، خنشلة والبيض. ستشهد أجواء جد باردة ودرجات حرارة منخفضة طيلة نهار اليوم، تتراوح درجات الحرارة بين 4 و8 درجات.

ومن المتوقع تسجيل درجات حرارة منخفضة تصل إلى -4° على كل من ولايات البيض، النعامة، مشرية. خلال ليلة اليوم وصبيحة الغد، و -2° على الجلفة، تبسة، خنشلة، تبسة -1° بتيسمسيلت، بوسعادة، تيارات، قسنطينة. و 4 درجات بالعاصمة درجات7 في وهران وعنابة.

أما درجات الحرارة القصوى تبقى هي الأخرى منخفضة حيث ستصل إلى 9° على منطقة الأوراس. وتتراوح بين 9 و15 بالمناطق الداخلية الغربية والهضاب العليا، وبالسواحل تتراوح بين 17 و 27 درجة.

كما تشير توقعات ومخرجات نماذج الرصد الجوي، إلى استقرارفي الوضعية الجوية على المناطق الغربية والوسطى. وحتى الجنوبية باستثناء السواحل الشرقية التي تبقى تشهد بقايا الاضطراب الجوي. أين ستشهد تساقط أمطار اليوم وغدا بكميات تتراوح بين 5 و10 ملم محليا.

وهذا على كل من ولايات عنابة، سكيكدة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، قسنطينة، تبسة، سوق أهراس وخنشلة.

وحسب التوقعات طويلة المدى تبقى الأجواء مستقرة ومشمسة على أغلب المناطق الشمالية.

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