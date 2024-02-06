غدا ليلة الإسراء والمعراج.. هذه أفضل الأعمال والأدعية المستحبة فيها

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد ليلة الإسراء والمعراج، لتبدأ من مغرب يوم غد الأربعاء 26 رجب 1445 هـ. حتى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ.

ويجهل الكثير من الناس قصة الإسراء والمعراج، والأدعية المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج والأعمال المستحبة.

رحلة الإسراء انتقل فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- مع جبريل -عليه السلام- على دابته «البراق» ليلًا. من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس. في فترة زمنية قصيرة، ثم بعد ذلك عودته صلى الله عليه سلم، في نفس الليلة إلى مكة المكرمة.

أما المعراج فهو صعود النبي -صلى الله عليه سلم- من بيت المقدس إلى السماوات العلى وما فوقها.

وقد ثبت حدوث هذه المعجزة في القران. قال تعالى «سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ».

وسميت سورة في القرآن باسم هذه المعجزة، وهي سورة الإسراء، وفي ذلك اليوم فرض الله عز وجل علينا الصلوات الخمس.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج

– اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمـل.

– اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

– اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

– اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

– اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.

الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

– التصدق على الفقراء.

– السعي على حوائج الناس.

– الاستغفار وذكر الله.

– الصيام، وهو مستحب.

– كثرة الصلاة.

– الإكثار من الدعاء.