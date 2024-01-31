غدا ..يوم برلماني حول العقار الفلاحي

تنظم لجنة الفلاحة والصيد البحري غدا الخميس يوما برلماني. تحت عنوان “العقار الفلاحي: “مقاربة واقعية لمبدأ الأرض لمن يخدمها”

ويشرف على بعد الافتتاح الرسمي للأشغال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني. ليتداول بعدها على المنصة مختصون وخبراء لإلقاء محاضرات. تتناول الموضوع قيد الدراسة من عدة جوانب.

وستسلط المحاضرات المبرمجة في هذا اليوم البرلماني على ” آليات تطهير العقار الفلاحي “، ” عقد الامتياز والشراكة الفلاحيين في العقار الفلاحي “، ” الأراضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصة بين حق الإطلاق والتقييد “، ” آليات استغلال الأراضي الفلاحية الوقفية العامة “و ” الحماية القانونية للعقار الفلاحي في التشريع الجزائري “.

هذا تتبع المداخلات بإجراء مناقشة عامة بمشاركة المدعوين يعقبها تكريم عدد من الأساتذة المحاضرين وذلك قبل إصدار جملة من التوصيات.