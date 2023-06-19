غدا يوم مفتوح لتسليم كشوف نقاط الفصل الثالث لجميع المستويات

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني أمرتهم من خلالها بتنظيم يوم مفتوح بداية من الغد، لتسليم كشوف نقاط التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاث إبتدائي، متوسط وثانوي.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها ،فقد أمرت الوزارة من مديري التربية بالتواجد الشخصي رفقة رؤساء المصالح والمكاتب بالمدارس الابتدائية صباحا للإشراف على توزيع كشوف النقاط. وشددت وزارة التربية الوطنية من قبل على ضرورة الإلتزام بالخطوات التي على أساسها يتم حجز النقاط الخاصة بالتلاميذ وهذا بعد موافقة مجلس الأقسام عليها .

وقبل ختم المدير على كشف النقاط الخاص بكل تلميذ يتعين على الأساتذة بالتعاون مع المشرف التربوي على حجز الإعفاءات والغيابات، وبعدها يتم تحميل قوائم حجز النقاط وذلك بالذهاب إلى إسناد المواد ثم اختيار الفترة و الفوج التربوي ثم الضغط على تحميل قوائم الحجز.

كما يقوم الأستاذ بحجز النقاط و التقديرات لكل تلميذ ولكل قسم بالملف المسلم له من إدارة المؤسسة بدون أن يدخل عليه أي إضافة أو تعديل كون الملف محمي من كل التغييرات ماعدا خانات صب النقاط .

ويقوم بعدها الاستاذ بحفظ الملف بعد حجز النقاط و التقديرات لكل أقسامه ويقوم بتسليمه الى إدارة المؤسسة.