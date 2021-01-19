غد الأربعاء.. إنقطاع الماء الشروب غربي العاصمة

ستشهد عملية التزويد بـالماء الشروب، تذبذبا على مستوى بلديتين غرب العاصمة، حسب ما أورده بيان شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال).

ووفقا لبيان الشركة، فإن هذا الإنقطاع سيكون يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة 10:00 صباحًا إلى غاية 18:00 مساء.

وأوضح ذات المصدر، أن الإنقطاع راجع لأشغال وضع مقياس تدفق على مستوى قناة رئيسية للتوزيع.

هذا وسيمس التذبذب بلديتي السويدانية (حي 500 مسكن عمومي، حي 776 مسكن تساهمي، 44 مسكن SPIM، حي النخيل وطريق الدويرة).

وكذا بلدية أولاد فايت (الحي الأخضر وحي عدل 630 مسكن).