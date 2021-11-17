غذاء الروح

الحب هو الحياة، ولا حياة لمن لا حب له فبرغم من جميع حرائقه وبرغم من جميع سوابقه، وبرغم من الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الجو الماطر والإعصار لكن سيبقى أحلى الأقدار.

هو تضحية، ذلك القلب والروح الواحدة في جسدان الحب وشعور وأمل في الحياة، الحب وفاء وإخلاص وصدق وصراحة بين الأرواح، كما هو الإحساس بالأمان حيث له معنى وليس حرفان هو إحساس، وذلك الشعور المتبادل بين الناس،

كما هو الإحساس النبيل بمن تحب، الحب شمعة لا تنطفئ لا عاش من لا يحب فالحب هو الشريك الأساسي في الحياة، الحب شيء في القلب اسمه صغير جدا والتعبير عليه وممارسته يحتاج منا كل معاني الحياة، فسبحان الله الذي جعل الحب سبب استمرار الحياة.

غذاء الروح وسر استمرار الحياة

لنحب بعضنا البعض لا نحسد.. لا نكره.. ولا نحقد.. ولا نؤذي لا نظلم ونترك الخلق لرب الأرض والسموات.

مع تحياتنا وحبنا للجميع