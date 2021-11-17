غذاء الروح وسر استمرار الحياة
غذاء الروح
الحب هو الحياة، ولا حياة لمن لا حب له فبرغم من جميع حرائقه وبرغم من جميع سوابقه، وبرغم من الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الجو الماطر والإعصار لكن سيبقى أحلى الأقدار.
هو تضحية، ذلك القلب والروح الواحدة في جسدان الحب وشعور وأمل في الحياة، الحب وفاء وإخلاص وصدق وصراحة بين الأرواح، كما هو الإحساس بالأمان حيث له معنى وليس حرفان هو إحساس، وذلك الشعور المتبادل بين الناس،
كما هو الإحساس النبيل بمن تحب، الحب شمعة لا تنطفئ لا عاش من لا يحب فالحب هو الشريك الأساسي في الحياة، الحب شيء في القلب اسمه صغير جدا والتعبير عليه وممارسته يحتاج منا كل معاني الحياة، فسبحان الله الذي جعل الحب سبب استمرار الحياة.
غذاء الروح وسر استمرار الحياة
لنحب بعضنا البعض لا نحسد.. لا نكره.. ولا نحقد.. ولا نؤذي لا نظلم ونترك الخلق لرب الأرض والسموات.
مع تحياتنا وحبنا للجميع
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همسة..
البعض نحبهم: لكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد أغلى
والبعض :ونسعى كي نقترب منهم، ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم، ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم.
ونتمنى أن نعيش حكاية جميلة معهم، ونفتعل الصدف لكي نلتقي بهم، ونختلق الأسباب كي نراهم، نعيش في الخيال أكثر من الواقع معهم.
لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت، فلا نجاهر لهم بما نشعر لان العوائق
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