غذاء الروح وسر استمرار الحياة

سر استمرار الحياة

الحب هو الحياة، ولا حياة لمن لا حب له فبرغم من جميع حرائقه وبرغم من جميع سوابقه، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الجو الماطر ولإعصار الحب سيبقى أحلى الأقدار، الحب تضحية، الحب قلب وروح واحدة في جسدان الحب شعور وأمل في الحياة،

الحب وفاء وإخلاص وصدق وصراحة بين الأرواح، الحب هو الإحساس بالأمان الحب معنى وليس حرفان الحب إحساس، الحب هو ذلك الشعور المتبادل بين الناس، الحب هو الإحساس النبيل بمن تحب، الحب شمعة لا تنطفئ لا عاش من لا يحب فالحب هو الشريك الأساسي في الحياة، الحب شيء في القلب اسمه صغير جدا والتعبير عليه وممارسته يحتاج منا كل معاني الحياة، فسبحان الله الذي جعل الحب سبب استمرار الحياة.

لنحب بعضنا البعض لا نحسد.. لا نكره.. لا نحقد.. لا نؤذي.. لا نظلم.. ونترك الخلق لرب الأرض والسموات.

مع تحياتنا وحبنا للجميع.