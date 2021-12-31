غذاء بسيط يحارب السرطان

كشف المدير السريري والصيدلي المشرف، حسين عبده، من Medicine Direct، نوعا من الخضار الصغيرة التي يمكن أن تساعد على حياة اطول وقد تُقلل من الاصابة بمرض السرطان.

وفي هذا السياق، يشمل الغذاء الذي يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر عن طريق الحد من خطر الإصابة بالسرطان،كرنب بروكسل.

و أضاف عبده: “كرنب بروكسل هو ثروة من الألياف والمواد الغذائية التي يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على صحتك لمجموعة واسعة من الأسباب.”

وتابع:” ومع ذلك، فإن المركبات الكيميائية النباتية الموجودة في هذا النوع من الخضروات يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطان”.

بالمقابل أوضح الصيدلي أن المواد الكيميائية النباتية تساعد في تعزيز مضادات الأكسدة في الجسم والدفاعات DNA،

ما يعزز إشارات الخلايا السليمة.

وأضاف أن “المواد الكيميائية النباتية معروفة بقدرتها على منع نمو الأورام وكذلك تثبيط إنتاج الهرمونات المرتبطة بتكوين السرطان”.

إلى جانب ذالك، قال عبده إن الخضار الخضراء الصغيرة، قد تساعد في منع مجموعة متنوعة من السرطانات،

بما في ذلك سرطان الرئة والمعدة والبروستات والثدي والكلى والمثانة.

كما أن الطعام المثير للجدل مليء بالألياف وفيتامين C وفيتامين K والكالسيوم.

هذا ويوصي خبير الطب المباشر بتطبيق جرعة منتظمة من كرنب بروكسل للحصول على جميع “الخصائص المضادة للسرطان المحتملة” لهذه الخضار.