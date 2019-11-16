غرائب إفريقيا.. الخضر وصلوا بوتسوانا قبل أصحاب الأرض!

وجد الخضر أنفسهم في موقف غريب لا يحدث سوى في إفريقيا، بإعتبارهم وصلوا الى بوتسوانا قبل أصحاب الأرض، المتواجدين بزيمبابوي.

وكان الأفناك قد حطوا رحالهم بمدينة غابورون، في وقت كان مُنافسهم في هراري من أجل مُلاقاة زيمبابوي، في إفتتاح التصفيات.

وسيكون وصول زملاء رايس وهاب مبولحي مُبكرا الى بوتسوانا، أمرا مُفيدا لهم بإعتبارهم سيتمكنون من الإسترجاع قبل خصمهم.

ويأمل جمال بلماضي، بأن تلعب هذه الجزئية، دورا مهما في مُباراة يوم الإثنين، من حيث اللياقة البدنية لأشباله مُقارنة بالمُنافس.

ويُفترض أن عادل عمروش ولاعبوه الى بلدهم في الساعات القادمة، بإعتبارهم لا يستفيدون من رحلات خاصة مثلما هو شأن الخضر.